Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliği çalışmalarını Suriye’ye taşıyacağını belirtti. Bakanlık, yakın bir zamanda bir heyet göndererek Suriye'deki elektrik ve enerji altyapısını inceleyecek.

Bayraktar, Suriye’deki enerji sorunlarının başında elektrik kesintilerinin bulunduğunu ifade ederek, bu konuda çözüm önerilerinin oluşturulacağını söyledi. Ayrıca, Suriye’ye yapılacak yardım ve iş birliği görüşmelerinin kapsamlı olacağı belirtildi.

Lübnan için çalışmalar başlatılabilir

Bayraktar, Lübnan’ın elektrik sıkıntılarına da değindi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin elektrikle ilgili yaşadıkları zorlukları geçtiğimiz hafta dile getirdiğini anımsatan Bayraktar, Türkiye'nin Lübnan’a elektrik akışı konusunda da destek sağlamak için adımlar atabileceğini ifade etti.