İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı. İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda, 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500’ün üzerinde sporcunun katılımıyla 21-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvando antrenörlerinden Murat Şimşek adıyla organize edildi.

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Göztepe kalecisine kavuştu | Mateusz Liz'i duyurdu! Göztepe kalecisine kavuştu | Mateusz Liz'i duyurdu!

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, organizasyona katılan tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi.

Kaynak: DHA