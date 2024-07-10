Türkiye'nin önemli termal kaynaklarına sahip olması, turizmde yeni bir rotanın belirlenmesine yol açıyor. Geleneksel olarak güneş, kum ve doğal güzelliklere odaklanan turizm sektörü, önümüzdeki dönemde sağlık ve termal turizmi ile taçlandırılmayı hedefliyor.

Marmaris'te dev proje

Marmaris'te devam eden termal projesini inceleyen dünyaca ünlü termal uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch, Türkiye'nin termal sularını değerlendirmesi halinde bu alanda dünyanın merkezi olabileceğini belirtti. Uzun yıllar Saksonya SPA Derneği'nin başkanlığını yapan ve Almanya'da sağlık turizmi ile SPA sektörünün gelişimine liderlik eden Prof. Dr. Resch, Türkiye'nin bu potansiyeli değerlendirmesi durumunda termal turizmde dünya lideri olabileceğini vurguladı.