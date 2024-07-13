17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'nın ikinci gününde Eylem Şafak Aydın Dayanışma Ödülü, Gazeteci İsmail Saymaz’a takdim edildi. Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın adına verilen ödül, bu yıl 6 Şubat Depremi'nin yarattığı farkındalığı artırdı.

Deprem ve insan faktörü üzerine düşünceler

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, doğal olayların afete dönüşmesinde insan faktörünün önemine vurgu yaptı. Güzel, "Doğa olaylarını afete dönüştüren insanın yaptıklarıdır. Gelişmiş toplumlar bu tür olaylarla daha iyi başa çıkabilirler. Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın’ı 6 Şubat 2023’te kaybettik. Bu ödülü, depremle ilgili ihmalleri, hırsız müteahhitleri ve sorumsuz yöneticileri gözler önüne seren İsmail Saymaz’a veriyoruz" dedi.

Gazetecinin tanıklığı ve mücadele ruhu

Gazeteci İsmail Saymaz, 6 Şubat Depremi'nden sonra Hatay’da yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri yerle bir oldu. O günlerde sadece gazetecilik yapmadım, Orhan abiyle birlikte Eylem Şafak’ı aradık. Onu kurtaramadık ve Hatay’da yüzlerce insanımızı kaybettik. Bu ödül, gelecekte hayatını kaybedenlerin dünya mahkemelerinde adalet arayışı için bir tanıklık olsun. Bu ödüle layık görüldüğüm için komiteye, Orhan Abi’ye ve Filiz Başkan’a teşekkür ederim" dedi.

Sanatın ve gerçekliğin gücü

Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, 6 Şubat Depremi'nin 11 ilde 15 milyon insanı etkilediğini belirterek, "Vicdanı ölmeyen insanların ve sanat emekçilerinin görevi, bu gerçekliği anlatmaktır. İsmail, Murat Ağırel ile birlikte karanlıkta el yordamıyla beni buldu. Kent ölüm kokuyordu. Çocuklarımıza, 'Sakın annenizden babanızdan önce ölmeyin' diyorum. Bu ödülü İsmail Saymaz’a vermekten onur duyuyorum" diye konuştu.

Sanatla bütünleşen anma

Ödül töreninin ardından, Yunan Tiyatro Sanatçısı Sofia Kapsourou "Karaiskakena Efsanesi" adlı oyununu sahneleyerek izleyicilerle buluştu.