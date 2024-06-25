Türkiye, turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı. Bu ziyaretçilerin 15 milyon 784 bin 213'ünü yabancı turistler oluşturdu.

Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14 arttı

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre %14 artarak 5 milyon 130 bin 119 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,47 artış gösterdi.

Almanya ve Rusya ziyaretçi sayısında öne çıkıyor

Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu. Rusya'yı Almanya ve Birleşik Krallık takip etti. Ocak-Mayıs döneminde ise Almanya, Rusya ve İran en çok ziyaretçi gönderen ülkeler olarak sıralandı.

Turizm sektörü ekonomiye can veriyor

Türkiye'nin turizmdeki bu başarılı performansı, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin kültürel ve doğal güzelliklerinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına da yardımcı oluyor.