İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Heraklion

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Gvidas Gedvilas, Alberto Sanchez

TÜRKİYE: Emir Adıgüzel 6, Buğra Çal, Murat Kuntker 15, Berke Büyüktuncel 2, Karahan Efeoğlu 11, Kerem Konan 9, Hamza Mestoğlu 2, Ege Özçelik 3, Samet Yiğitoğlu 4, Tan Yıldızoğlu 9, Batın Tuna, Efe Vatan

YUNANİSTAN: Bazinas 6, Kalaitzakis 9, Mantzoukas 25, Neofytos 2, Zormpas, Mermigkis 4, Nafpliotis, Oikonomopoulos 9, Plotas 15, Stavrakopoulos 3, Zougris 14

1’İNCİ PERİYOT: 22-14

İLK YARI: 37-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-63

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu. Yunanistan’da Lefteris Mantzoukas 25 sayı ile mücadelenin en skorer ismi olurken, Ay-yıldızlılarda ise Murat Kuntker 15 sayı kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)