Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) alanında yeni hedefler belirleyerek UDY Stratejisi (2024-2028) belgesini yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de duyurulan strateji, Türkiye'nin nitelikli UDY projeleriyle büyümesini hedefliyor.

Türkiye'nin UDY Stratejisi ve hedefleri

Türkiye'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan UDY Stratejisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlandı. Stratejinin ana hedefi, Türkiye'nin UDY pastasından aldığı payı nitelikli projelerle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5'e çıkarmak olarak belirlendi. Ayrıca, geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından da 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay almak amaçlanıyor.

Türkiye'nin avantajları

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki jeostratejik konumu, dünya standartlarındaki ulaşım altyapısı ve geniş yetenek havuzuyla uluslararası doğrudan yatırımlar için çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Ülkenin dinamik ve sağlam ekonomisi, firmaların küresel pazarlara erişimini kolaylaştırıyor ve tüm sektörlerin rekabetçiliğini destekliyor.

Geçmiş dönem performansı

Son 21 yılda "yatırımcı dostu" reformlar, alt ve üstyapıya yapılan yatırımlar ve cazip teşviklerle Türkiye, UDY’lerin yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. 2003-2023 döneminde toplamda 262 milyar dolar UDY çekerek bölgesinde 2. sırada yer aldı. Aynı dönemde ev sahipliği yaptığı çok uluslu firma sayısını 5 bin 600’den 80 binin üzerine çıkararak, bu şirketlerin AR-GE merkezleri, tasarım ekipleri, lojistik üsleri ve yönetim merkezleriyle desteklendiği bir bölgesel ekonomik merkez haline geldi.

Yeni dönem hedefleri

Türkiye'nin yeni stratejisi, ülkeyi bir bölgesel ekonomik merkezden küresel ekonomik güç merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, nitelikli UDY projeleri çekmek için yol haritası olarak tasarlanan strateji, küresel eğilimleri ve Türkiye'nin temel politika belgelerindeki öncelikleri göz önünde bulundurarak hazırlandı.

Stratejik yaklaşım ve uygulama planları

Türkiye UDY Stratejisi, nitelikli UDY projelerinin çekilmesi için belirlenen 8 alanı önceliklendiriyor: iklim dostu yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, bilgi yoğun yatırımlar, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar.