Türkiye, un ihracatındaki liderliğini sürdürüyor ve 2024 yılının sonu için 3,5 milyon ton ihracat hedefiyle yıl sonu şampiyonluğu yeniden kazanmayı planlıyor. Buğday ithalat yasağı kalkınca ihracatın hızlanacağı açıklandı.

İhracat hedefleri revize edildi

2023 yılında 3 milyon 663 bin ton un ihracatı yaparak dünya rekoru kıran Türkiye, 10 yıl üst üste un ihracatında dünya şampiyonu oldu. Ancak buğday ithalat yasağı nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşler, 2024 için hedeflerin 3,5 milyon tona revize edilmesine neden oldu. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, yasağın 15 Ekim’de kalkmasıyla ihracatta yeniden yükseliş yaşanacağını belirtti.

Yasağın kalkmasıyla ihracatta artış bekleniyor

Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2023’ün mayıs ayından bu yana yerli hasadın etkisiyle olumlu bir dönem geçirildiğini ifade etti. Ancak, buğday ithalat yasağının devreye girmesiyle birlikte Ağustos ayında un ihracatında %40’lık bir düşüş yaşandı. "15 Ekim'de yasağın kalkmasıyla ihracatçılar dünya fiyatları üzerinden buğday temin edebilecek ve rekabet gücü yeniden kazanılacak," diyen Ulusoy, bu süreçte kaybedilen pazarları geri kazanma şansı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin un ihracatında rekabet gücü

Türkiye, un ihracatında en büyük rakibi olan Kazakistan’a karşı büyük bir farkla önde. Ancak Litvanya, Estonya, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler Türkiye'nin un ihracatındaki en güçlü rakipleri arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı rekabeti geçici olarak durdursa da, Rusya'nın bu alanda yeniden hareketlenme yaşadığı gözlemleniyor.

İklim krizi ve gıda fiyatları

IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, iklim değişikliğinin un ihracatı üzerindeki etkilerine de değindi. "İklim krizi, gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bir faktör," diyen Ulusoy, küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekti. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yaşanan kuraklık, tarım sektörünü zorlarken, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yapay zeka destekli teknolojiler verimliliği artırmayı hedefliyor.

IAOM Avrasya Konferansı Bakü’de

IAOM Avrasya, 23-25 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de "3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" düzenleyecek. Bu konferans, Bakü'nün Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) ev sahipliği yapması dolayısıyla küresel gıda ve iklim değişikliği konularını gündeme taşıyacak.