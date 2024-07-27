Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, boğmaca vakalarının Avrupa'da ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. 2023 yılında Avrupa genelinde 25 bin olan boğmaca vaka sayısının, 2024 yılının ilk üç ayında 32 bine yükseldiğini belirtti. Türkiye’de de vakalarda büyük bir artış gözlemlendiği ifade edildi.

Avrupa'da artış

Prof. Dr. Yavuz, Temmuz ayı başında açıklanan rakamlarla İngiltere’de 8 bebek ve Fransa’da 3’ü yetişkin 14’ü 5 yaş altı çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin boğmaca nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. ABD'de de CDC verilerine göre, 2024'ün Haziran ayında bildirilen boğmaca vaka sayısının, bir yıl öncesine göre üç kat arttığı bildirildi.

0-6 ay arası bebeklerde ölüm riski

Türkiye’de de boğmaca vakalarının arttığı belirtiliyor. Prof. Dr. Yavuz, özellikle 0-6 ay arası bebeklerde ölüm riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Bu bebekleri korumak için gebeliğin son üç ayında anne adaylarına ve bebekle aynı evde yaşayan 14 yaş üstü erişkinlere hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini söyledi.

Aşı, tek yol

Boğmaca aşısının uzun yıllardır güvenle kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yavuz, bu aşının çocukluk çağı aşı takviminde yer aldığını ve gebeler için de güvenli olduğunu vurguladı. Ancak, 14 yaş sonrası aşı bağışıklığının kaybolduğunu ve bu nedenle hem gebelerin hem de kadın doğum uzmanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yavuz, pandeminin ardından çocukluk çağı aşılamalarındaki aksaklıkların ve bazı enfeksiyonların arttığını belirtti. "Daha önce üst solunum yolu enfeksiyonlarında bunu gördük. Şimdi boğmaca da bunlardan biri oldu," dedi.

Boğmaca hastalığının erişkinlerde de görülebileceğini ve çoğu zaman semptomsuz geçebileceğini ifade eden Prof. Dr. Yavuz, hastalığın uzun süre bulaştırıcı olabileceğini belirtti. "Özellikle bebeklerin korunması için önlemler alınmalı. Aşı, bebeklerin korunmasının tek yolu," dedi.