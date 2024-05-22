Türkiye ve Çekya, tarım emtia ticaretinin lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'da yaygınlaştırılması için iş birliği anlaşması imzaladı. İmza töreni, 21 Mayıs 2024 tarihinde Prag'da gerçekleşti.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali ve Çekya ürün borsası Czech Moravian Commodity Exchange (CMKB) Genel Sekreteri Miroslav Hajek tarafından imzalanan anlaşma, tarımsal ürün ticaretinde yeni ve verimli çözümler sunmayı amaçlıyor.

Kırali, imzalanan anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "TÜRİB-CMKB İş Birliği Anlaşması, tarımsal ürün ticaretinde yeni ve verimli çözümler sunmak adına önemli bir adım. Lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi altyapımız uluslararası alanda örnek bir model haline geldi. Bu modelin yaygınlaştırılması için iş birliği amacıyla bu anlaşma imzalandı. CMKB yetkilileriyle yapılan ön toplantılarda, TÜRİB’in faaliyet alanı, lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi ekosistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu stratejik iş birliği ile iki borsa arasında tarım emtia ticaretinde etkinlik, şeffaflık, pazar erişimi ve Orta ve Doğu Avrupa'da tarımsal emtia pazarında modelin yaygınlaştırılması hedefleniyor" dedi.