Ankara'daki Charles de Gaulle Lisesi ve İstanbul'daki Pierre Loti Lisesi, Türkiye ile Fransa arasındaki eğitim krizinin odak noktası. Her iki okul, Fransa Yurtdışı Eğitim Ajansı’na (AEFE) kayıtlı ve Türk eğitim sistemine dahil değil. Charles de Gaulle Lisesi, 1950’lerden beri eğitim veriyor ve 2023-2024 eğitim yılı itibarıyla 36 farklı ülkeden 1040 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Pierre Loti Lisesi ise 1300'den fazla öğrenci barındırıyor ve çoğunluğu Türk kökenli.

Yasal statü sorunu

Eğitim krizinin temel nedeni, bu okulların Türkiye'de yasal bir statüsünün olmaması. Fransa Büyükelçiliği'nin okullar için vergi muafiyeti talebi, müzakerelerde aşılamayan diğer bir engel. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aralık 2023’ten bu yana devam eden görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bakan Tekin, Fransa Büyükelçiliği’ni oyalamakla suçlayarak, Türk öğrencilerin bu okullara alınmayacağını belirten bir nota ilettiklerini ifade etti.

Velilerin endişeleri

12 Temmuz'da yapılan duyuruda, 2024-2025 dönemi için yeni Türk öğrenci alınmayacağı vurgulandı. Veliler, mevcut öğrencilerin eğitim düzenlerinin bozulmamasını bekliyor. Türk ve Fransız eğitim bakanlıkları arasında yeni görüşmelerin yapıldığı ancak sürecin kısa vadede sonuçlanmasının beklenmediği kaydedildi.

Türkiye'nin okul açma talebi

Türkiye, 2019 yılında Fransa’da Türk okulları açma talebinde bulunmuş ancak bu talep reddedilmişti. Dönemin Fransa Eğitim Bakanı, Türkiye’nin laikliğe sırtını dönmüş bir ülke olarak tanımlanarak, bu girişime onay vermeyeceğini belirtmişti.

Diplomatik gerilim

Diplomatik kaynaklar, iki okul aracılığıyla yaşanan sorunun, Ankara-Paris arasındaki siyasi gerginliğin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Türkiye ile Fransa, Libya ve Kafkasya gibi çatışma noktalarında karşıt pozisyonda yer alıyor ve karşılıklı suçlamalarda bulunuyorlar. Fransa, Türkiye'yi İslamcı anlayışı Avrupa’ya yaymakla itham ederken, Türkiye, Fransa’nın laik anlayışının Müslüman topluluğun inanç özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Diğer büyükelçilik okulları

Türkiye, Fransa ile yaşanan sorun devam ederken, Pakistan, Almanya ve İngiltere büyükelçiliklerine bağlı okulları da mercek altına alıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan Büyükelçiliği’ne ait okulun da yasal statüsünün olmadığını, Almanya ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçiliği’ne, 2024-2025 eğitim yılından itibaren Türk öğrenci kaydının yasaklandığını bildirdi.

Fransa ile Türkiye arasındaki eğitim krizinin çözümüne yönelik görüşmelerin ilerleyip ilerlemeyeceği, siyasi ilişkilerin seyriyle yakından bağlantılı.