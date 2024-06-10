İmza töreni, Osaka Gas Network Başkanı Minoru Murata, Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, Gazbir-Gazmer ve Enerji yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, "Bu antlaşma, Türkiye ve Japonya arasındaki doğal gaz dağıtım sektörlerinde bilgi ve tecrübe alışverişini geliştirmeye ve doğal gaz dağıtım sistemlerinde depreme karşı dayanıklılık ve afet önleme yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunacaktır." dedi.

3 yıllık iş birliği

İmza altına alınan iyi niyet antlaşması kapsamında, afet önleme yeteneklerinin geliştirilmesi için deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda 3 yıl süreli bir işbirliği gerçekleştirilecek.

Bilgi paylaşımı

Bu işbirliği ile Türkiye'deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları, meydana gelebilecek muhtemel afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilebilecek teknolojiler konusunda faydalanacak.

Antlaşma kapsamı

İmzalanan antlaşma kapsamında genel olarak Türkiye ve Japonya arasında gerçekleştirilecek toplantılar, saha ziyaretleri ve çalıştaylar yer alıyor.

Toplantılar

Gerçekleştirilecek toplantılar ile Türkiye ve Japonya arasındaki genel doğal gaz dağıtım sistemlerinin tanıtımları, gaz dağıtım şirketlerinin çalışmaları, afet ve acil durum yönetim sistemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Bilgi paylaşımı konuları

Taraflar arası gerçekleşecek toplantılar sonucunda Türkiye ve Japonya genel doğal gaz sisteminde etüt, proje, malzeme, altyapı ve iç tesisat konuları hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Acil durum yönetimi

Aynı zamanda gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durumlardaki görev ve sorumlulukları, gaz dağıtım şirketlerinin prosedürleri ve standartları, mevzuatsal durumlar, gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durum yönetim sistemi planı aşamaları (risk ve zarar azaltma aşaması, hazırlık aşaması, müdahale aşaması ve iyileştirme aşaması) hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.