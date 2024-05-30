Tokyo Metropolitan Sanat Merkezi’nde 12-18 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerin ilgisine sunulan sergiye Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Yoshikawa Belediye Başkanı, Ressam Shigeto Nakahara da katıldı. Nakahara’nın eseri JYUNTEN Sanat Derneği tarafından ödüle layık görüldü. Nakahara, “Sergi ziyareti sırasında 2019 yılındaki sergide tanıştığımız Senur Hanım ile yine karşılaşmaktan mutluluk duydum” dedi. Serginin açılışını Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen gerçekleştirdi.

Karma sergide birçok eser yer aldı

Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki karma sergide aralarında Prof. Süleyman Saim Tekcan, Hikmet Barutçugil, Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Fırat Neziroğlu, Prof. Melihat Tüzün, Prof. Müge Demir, Prof. Hamdi Ünal, Doç. Dr. Devabil Kara, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özyol, Senur Akın Biçer ve Muhammed Kutsal’ın da bulunduğu sanatçıların eserleri yer aldı.

Ebru sanatı ile sumi-e bir arada

Japon fırça sanatı sumi-e’yi ebru sanatı ile birleştirerek eserler üreten Senur Akın Biçer, “Japonya’nın benim için önemi çok büyük. Sanatına, kültürüne büyük ilgi duyduğum bu ülkede gerçekleşecek sanat etkinliklerinde hem sanatçı hem de destekçi olarak katılmaktan büyük onur duyuyorum” diye konuştu.

"Güçlü dostluğa ithaf"

“Güçlü dostluğa ithaf” projesinde ayrıca fotoğraf sanatçısı Serhan Akın’ın eserleri de Design Festa Sanat Galerisinde sergilendi. Bu galeride dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu da performans gerçekleştirdi.