Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir araya gelirken, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de ziyaret sırasında Göktaş'a eşlik etti.

Aileyi merkeze alan eylem planı

Görüşmede açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Türkiye'nin bilgi birikimini KKTC ile paylaşarak, iki ülkenin aile ve sosyal hizmetler alanlarında iş birliği yapacağını vurguladı. Aile odaklı çalışmalara hız verildiğini belirten Göktaş, "Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik ve bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. Ayrıca, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ailelere yönelik kapsamlı desteklerin sürdürüleceğini de ifade etti.

Aile, kadın, engelli ve çocuk odaklı projeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) düzenlediği sosyal politikalar toplantısının, bu çalışmaların temelini oluşturduğunu söyledi. Bakan Göktaş, Türkiye ve KKTC arasındaki aile, kadın, engelli ve çocuk odaklı projelerin hızla hayata geçirileceğini ve her iki ülkenin bu alandaki desteğinin süreceğini açıkladı.

KKTC'ye aile ve sosyal hizmet desteği sürecek

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu ise Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, bu çalışmaların rehber niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanındaki rehabilitasyon ve huzur evi projelerinin önemini vurgulayarak, bu alanda yeni adımlar atılacağını duyurdu.