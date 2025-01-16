Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’nın huzurunda, iki ülke arasında stratejik ortaklık ve farklı alanlardaki işbirliklerini kapsayan 10 önemli anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkileri güçlendirecek adımlar içeriyor.

Stratejik ortaklık anlaşması

Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına yönelik ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından imza altına alındı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik boyuta taşımayı hedefliyor ve birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Medya alanında işbirliği

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu arasında medya alanında işbirliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü Gankhuyag Gerel tarafından imza altına alındı. Anlaşma kapsamında iki ülkenin medya organları arasında ortak projeler ve bilgi paylaşımı yapılması öngörülüyor.

Rekabet politikası işbirliği

Rekabet politikası alanında Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Moğolistan Anti-Tekel Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren’in imzalarıyla hayata geçen bu anlaşma, iki ülke arasında rekabet hukuku ve politikaları konusunda deneyim paylaşımını hedefliyor.

Ulaştırma ve altyapı alanında mutabakat

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanı Borkhuu Delgersaıkhan’ın imzaladığı bu mutabakat, ulaşım altyapısında işbirliğini derinleştirecek adımlar içeriyor.

Sağlık ve eğitim alanlarında anlaşmalar

Sağlık ve tıp bilimleri alanında imzalanan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaıkhan Togtmol tarafından imzalandı. Ayrıca, Türkiye ile Moğolistan arasında eğitim alanındaki işbirliği anlaşması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Moğolistan Eğitim Bakanı Naranbayar Purevsuren tarafından imzalandı. Bu anlaşmalar, sağlık ve eğitim alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı amaçlıyor.

Gençlik ve spor işbirliği

Gençlik ve spor alanındaki işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat tarafından imzalandı. Bu anlaşma, gençlik ve spor etkinliklerinde iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Madencilik ve enerji alanında niyet mektubu

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında madencilik alanında işbirliği niyet mektubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh tarafından imza altına alındı. Anlaşma, madencilik sektöründeki işbirliğini artıracak.

Kardeş park uygulaması ve çevre işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Odontuya Saldan tarafından Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Orhun Vadisi Milli Parkı arasında kardeş park uygulamasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Aynı zamanda ormancılık ve çevre alanlarında işbirliği mutabakatları da bu kapsamda imzalandı.

İmzalanan bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini ve işbirliğinin artmasını sağlayacak. Ekonomiden çevreye, eğitimden spora kadar birçok alanda yapılan bu işbirlikleri, hem Türkiye’nin hem de Moğolistan’ın uluslararası arenada daha güçlü ilişkiler kurmasına katkı sağlayacak.