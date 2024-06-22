2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçı için Türkiye ve Portekiz milli futbol takımları, Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan Signal Iduna Park'a giriş yaptı. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele öncesinde her iki takımın otobüsleri, stadyum önünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Türkiye Milli Takımı'nın otobüsü, taraftarlar tarafından Türk bayraklarıyla donatılmışken ve tezahüratlarla çevrili bir atmosferde stadyumun kapısına kadar eşlik edildi.

Taraftarlar, milli takım oyuncularını büyük bir heyecanla karşıladı ve futbolculara destek vermek için coşkulu tezahüratlar yaptı. Stadyum önünde oluşan bu renkli atmosfer, maç öncesinde heyecanı doruk noktaya çıkardı. Her iki ülkenin milli marşlarıyla yapılan tezahüratlar, maç öncesinde oluşan dostane atmosferi pekiştirdi.

EURO 2024'te Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak bu kritik maç, her iki takımın da grup aşamasındaki performansları açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maçın başlamasını heyecanla beklerken, stadyumda oluşan coşkulu ortam, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.