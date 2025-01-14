İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğmuş ve eğitim hayatına Beyoğlu Musevi Lisesi’nde başlamıştır. 1961 yılında Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Manisa ve Kayseri’de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yerine getirmiştir. Teğmen rütbesiyle terhis olduktan sonra, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin dini kadrolarında çeşitli görevlerde bulunmuş, uzun yıllar boyunca Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürmüştür.

2002 yılında, Türkiye Yahudi cemaatinin önceki hahambaşısı David Asseo’nun ölümünün ardından yapılan seçimlerle Türkiye Hahambaşısı olarak seçilen Haleva, Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen törenle görevine başlamıştır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Hahambaşısı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Rav İsak Haleva, sadece dini bir lider değil, aynı zamanda eğitimci ve akademisyen kimliğiyle de öne çıkmıştır. 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbranice dersleri vermiş, Marmara ve Sakarya Üniversiteleri'nde lisansüstü öğrencilerine İbranice dersleri sunmuştur. Ayrıca, Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olan Haleva, Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı üzerine birçok araştırma ve makale yayımlamıştır.

Türkçe, İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice dillerini bilen Haleva, geniş bir kültürel ve dini birikime sahipti.

Evli ve 4 çocuk babası olan İsak Haleva, Türkiye Yahudi cemaatinin kalbinde derin izler bırakmış bir figürdü. Haleva, sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarıyla da dikkat çekmiş, cemaatin bir arada tutan güçlü bir sesi olmuştur. Yaşamı boyunca, toplumunun refahı ve huzuru için birçok projeye imza atmış ve dinî liderliğiyle örnek olmuştur.

Haleva, 14 Ocak 2025'te, 85 yaşında iken hayatını kaybetti.