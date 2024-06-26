Adıyaman'da örtü yangını

Adıyaman'da Koçali Köyü yakınlarında, Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında birçok ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinin Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, hızla yayılamadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

Soğutma işlemleri devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler başlatıldı. Yangın tehlikesi hızlı müdahale sayesinde bertaraf edildi ancak yangının nasıl başladığı hâlâ bilinmiyor.

Malatya'da yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Günedoğru Mahallesi civarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak 40 dönümlük bir alanı etkiledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Doğanşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de 3 dönüm ormanlık arar zarar gördü

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Yayla köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor.

Batman'da 15 dönüm arazi tahrip oldu

Batman-Siirt çevre yolunda bulunan bir düğün salonunun yakınındaki arazide, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne'de anız yangını ormanlık alana sıçradı

Edirne'de anız yangınının ormana sıçraması sonucu iki dönüm orman alanı ve beş dönüm tarım arazisi küle döndü. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünde bir tarlada başlayan anız yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki dönüm orman alanı, beş dönüm tarım arazisi ve 250 saman balyası yanarak küle döndü.

Kayseri'de 30 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Kayseri’nin Tomarza ilçesindeki Ekinli Mahallesi'nde, yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını ilk gören Hacı Ömer Güven, balkonda çay içerken dumanları fark etti ve hemen köylülere ve itfaiyeye haber verdi. Çiftçiler, traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaptı ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de son bir günde 8 anız yangını

Düzce'de 24 saat içinde 8 anız yangını meydana geldi. Akınlar Mahallesi'nde çıkan yangın, 25 dönümlük araziyi küle çevirdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 8 anız yangınına müdahale etti. Akınlar Mahallesi'nde çıkan yangın, 6 saat içinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Yangında 25 dönümlük alan, 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönüm fındık tarlası kısmen zarar gördü. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Coşkun, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyararak, bahçe temizliği sırasında yakılan ateşlerin bu tür olaylara sebep olduğunu belirtti.

Bolu'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Vali Kılıç, son yıllarda Bolu'da orman yangınlarında artış yaşandığını belirterek, geçen yıl 400 dekar orman alanının yandığını, bu yıl yangınların önlenmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Yasak kararı kapsamında, vatandaşların belirlenen piknik alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi. Gölcük, Abant, Yedigöller gibi turistik bölgelerde ise 1 Temmuz-30 Eylül arasında sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceği, diğer yangın riski taşıyan faaliyetlerin yasaklandığı vurgulandı.

Vali Kılıç, anız yangınları konusunda da toplumun daha duyarlı olması gerektiğini ve Bolu'nun %65'inin ormanlarla kaplı olmasının önemini vurguladı. Şu ana kadar ciddi orman yangını yaşanmadığını belirten Kılıç, SEDAŞ ekiplerinin yangın önleme önlemleri aldığını ve riskli bölgelerde acil aksiyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ayrıca, gözetleme istasyonlarının sayısının artırılarak ormanların 24 saat boyunca takip edildiğini de sözlerine ekledi.