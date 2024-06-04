Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin geri kazanılması için yürütülen titiz çalışmaları anlattı. 2018 yılından itibaren, imzalanan protokoller ve uluslararası iş birlikleri sayesinde, kaçırılan eserlerin peşine düşen ekipler, bu eserleri Türkiye’ye geri getirmeyi başardı.

Eğitim seminerleri hayati önem taşıyor

İnceciköz, vatandaşları bilinçlendirmek için düzenlenen eğitim seminerlerinin önemine değindi ve bu eserlerin korunmasının yerelde ne kadar hayati olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu konuda dünya çapında bir rol model haline geldiğini ve artık uluslararası kuralları belirleyen bir ülke olduğunu ifade etti. Gelecekteki hedeflerinin, bugüne kadar kaçırılmış tüm eserleri geri getirmek olduğunu belirtti.

Gece müzeciliği projesi ziyaretçi sayılarını katlıyor

Gece müzeciliği projesi ise, turizm ve müzecilik faaliyetlerine yeni bir soluk getirdi. İnceciköz, projenin başlatılmasıyla müze ziyaretçi sayısının yüzde 47 oranında arttığını açıkladı. Side, Efes ve Hierapolis gibiantik kentlerde başlayan bu uygulama, ziyaretçilerin akşam saatlerinde de tarihi ve kültürel alanları keşfetmelerine olanak tanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kültür turizminin Anadolu coğrafyasına yayılmasını hedefliyor ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.