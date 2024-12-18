Soğuk hava dalgası yurdun doğusunda etkisini sürdürürken, vatandaşlar yılbaşı dönemi hava tahminlerini merakla bekliyor. İstanbul için müjdeli haber ise hava tahmin uzmanlarından geldi: "O sene bu sene!" diyerek, güçlü kar yağışı dalgalarının yolda olduğu belirtildi.

İstanbul’da kar yağışı geliyor

Yurdun batısında yazdan kalma günler yaşanırken, doğu bölgelerde ise kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, İstanbul'da da karla ilgili beklentiler arttı. Hava Forum'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılına yaklaşırken, İstanbul için kar yağışı tahminleri dikkat çekiyor. Simülasyonlar ve analizlere dayanan verilere göre, İstanbul’da bu kış 1 veya 2 kez "sağlam" kar yağışı bekleniyor.

Yılbaşı tatilinde hava nasıl olacak?

2024 yılına veda ederken, vatandaşlar yılbaşındaki hava durumunu merak ediyor. Uzmanlar, 2025’in ilk günlerinde İstanbul’da kar yağışının etkili olacağına dair tahminlerini paylaşıyor. Hava Forum, "En az 1 ya da 2 sağlam kar yağışlı dalga size yeter mi?" diyerek İstanbulluları heyecanlandırdı.

Sıcaklık artacak, ancak kar geliyor

MGM'nin raporuna göre ise, İstanbul'da Aralık ayının sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların 1-2 derece artması bekleniyor. Türkiye genelinde bu hafta hava açarken, hafta sonuna kadar yağış olmayacak. Cumartesi günü Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul’da ise, hafta sonu su baskınları yaşanabilir. Pazar günü itibarıyla ise Anadolu’da kar yağışı etkisini gösterecek.

Yılbaşına sayılı günler kala, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kar yağışı heyecanı büyürken, kışın getireceği soğuk havalarla birlikte tatil planları da şekillenmeye başladı.