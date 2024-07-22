Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu adımın bölgesel refah ve barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin etkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekildi. Bu ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, Bağdat ve Erbil'de yaptığı temaslarla iki ülke arasında olası işbirliklerini masaya yatırmıştı. Ziyaretten üç ay sonra, Türkiye ve Irak enerji alanında yeni bir adım atarak elektrik ihracatını yeniden başlattı.

Enterkonneksiyon hattı üzerinden elektrik sağlanacak

Açıklamada, mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı belirtildi. Bu adım, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin güçlenmesine ve bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacak.

Kalkınma yolu projesi ve enerji yolu

Bakan Bayraktar, paylaşımında "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.