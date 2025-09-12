Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Basketbol severler, bu gece millilerin sahada göstereceği performansı heyecanla bekliyor.

Avrupa basketbolunun en köklü takımlarından Yunanistan, güçlü kadrosu ve sert savunmasıyla dikkat çekiyor. 12 Dev Adam ise hızlı hücumları ve yüksek mücadele gücüyle rakibini geçerek finale kalmayı hedefliyor.

Türkiye, grup etabından başlayarak ortaya koyduğu başarılı performansla yarı finale yükseldi. Milliler, 2001’de elde edilen final başarısından sonra yeniden tarih yazma fırsatı için parkeye çıkacak.

EuroBasket 2025’te tarih yazmaya hazırlanan 12 Dev Adam, Letonya’nın başkenti Riga’da Yunanistan ile yarı final mücadelesine çıkıyor. Arena Riga’da oynanacak dev maç, saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.