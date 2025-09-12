EuroBasket 2025’te tarih yazmaya hazırlanan 12 Dev Adam, Letonya’nın başkenti Riga’da Yunanistan ile yarı final mücadelesine çıkıyor. Arena Riga’da oynanacak dev maç, saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii Spor’dan şifresiz yayınlanacak.
Final Kapısı Aralanıyor
Türkiye, grup etabından başlayarak ortaya koyduğu başarılı performansla yarı finale yükseldi. Milliler, 2001’de elde edilen final başarısından sonra yeniden tarih yazma fırsatı için parkeye çıkacak.
Zorlu Rakip Yunanistan
Avrupa basketbolunun en köklü takımlarından Yunanistan, güçlü kadrosu ve sert savunmasıyla dikkat çekiyor. 12 Dev Adam ise hızlı hücumları ve yüksek mücadele gücüyle rakibini geçerek finale kalmayı hedefliyor.
Basketbol severler, bu gece millilerin sahada göstereceği performansı heyecanla bekliyor.