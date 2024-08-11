Tarih boyunca barışın ve bereketin simgesi olarak bilinen, ölmez ağaç olarak adlandırılan zeytin ağacı, binlerce yıldır insanlığa sağlık ve zenginlik sunmaya devam ediyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi, makarnalardan pizzalara, hamur işlerinden salatalara kadar pek çok yemeğin lezzetini katlayan güçlü E vitamini deposu olan sofralık zeytin, Türkiye'yi 200 milyon dolarlık ihracat hedefine taşıyor.

İhracat rakamları yükselirken miktarda düşüş yaşandı

2023/24 sezonunun 10 aylık döneminde Türkiye, sofralık zeytin ihracatını yüzde 15 oranında artırarak, 152 milyon dolardan 175 milyon dolara yükseltti. Ancak aynı dönemde ihracat miktarı 84 bin 749 tondan 65 bin 325 tona gerileyerek yüzde 23 oranında azaldı. Bu düşüşe rağmen, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5’lik artış sayesinde elde edilen döviz miktarı yüzde 15 arttı. Sofralık zeytinin ortalama ihraç fiyatı ise 1,80 dolardan 2,69 dolara çıktı.

Türkiye yeni sezonda 100 bin tona çıkarmayı hedefliyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sezonun tamamlanmasına kalan 2 aylık süreçte yapılacak ihracatla birlikte 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini belirtti. Er, Türkiye'nin zeytinin anavatanı olduğunu vurgulayarak, 43 ilde 500 bin üreticinin, sayıları 200 milyonu aşan zeytin ağaçlarından 2023/24 sezonunda 443 bin ton sofralık zeytin elde ettiğini paylaştı. Ayrıca, Türkiye’nin 116 ülkeye 65 bin 325 ton zeytin ihraç ettiğini ve 2024/25 sezonunda bu miktarı 100 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Almanya ve Irak Türk zeytinine yoğun ilgi gösteriyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş ise 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan sofralık zeytin ihracatında, 10 aylık dönemde siyah zeytin ihracatının 136 milyon 735 bin dolar olduğunu, yeşil zeytin ihracatından ise 39 milyon 59 bin dolar döviz geliri elde edildiğini belirtti. Gündeş ayrıca, Almanya’nın 43,1 milyon dolarlık zeytin talebiyle Türkiye'nin en büyük alıcısı olduğunu, Irak ve Romanya’nın ise bu alanda Türkiye'yi takip ettiğini sözlerine ekledi.