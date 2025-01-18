Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre: Türkiye'nin konut piyasası, 2024 yılı itibarıyla faiz oranları ve yüksek enflasyon etkisiyle zor bir yıl geçirdi. TCMB verilerine göre, 2024'te konut fiyatları nominal olarak %29,40 artış gösterse de enflasyonun %44,38 olduğu düşünüldüğünde, Türkiye genelinde konutta reel kayıp %10,40 oldu. Ancak 16 ilde, konut fiyatları enflasyon oranlarının üzerinde artarak, alıcılarına ve yatırımcılarına kazandırdı.

16 il ve fiyat yükseliş oranları

İl bazında yapılan değerlendirmeye göre, geçen yıl 16 ilde konut fiyatlarında enflasyonun üzerinde artış yaşandı. İşte bu iller ve reel kazanç oranları:

Bingöl: %67,34 Kilis: %62,57 Siirt: %58,16 Şırnak: %57,41 Çankırı: %55,16 Iğdır: %53,35 Elazığ: %51,75 Ordu: %51,46 Niğde: %50,97 Erzincan: %50,96 Bitlis: %48,67 Kütahya: %46,88 Giresun: %45,44 Kars: %44,95 Erzurum: %44,91 Van: %44,60

Yatırımcılar tekrar konuta yöneliyor!

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 2022-2023 yıllarında büyük şehirlerde hızlı artış yaşanırken, Anadolu illerinde fiyatların daha yavaş arttığını belirtiyor. Ancak geçen yıl kiralarda yaşanan yükselişler ve faiz indirimi beklentisi, yatırımcıların tekrar konuta yönelmesine neden oldu. Bu da, Anadolu illerindeki konut fiyatlarında daha yüksek reel artışlar sağladı.

2024'de 11 ayda 1,3 milyon satış gerçekleşti

2024 yılı için konut satışları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ocak-Kasım dönemi itibarıyla toplam 1 milyon 265 bin 388 adet konut satıldı ve satışlarda %16,40 oranında bir artış kaydedildi. Kasım ayında ise 153 bin 14 adet konut satıldı, bu da bir önceki yılın aynı ayına göre %63,60'lık bir artışı ifade ediyor.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/16-sehir-enflasyonu-yendi-iste-konutta-kazandiran-iller-1087837