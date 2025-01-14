Türkiye yayıncılık sektörü, 2024 yılında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 413 milyon 860 bin kitabın üretildiği ve sektörün yüzde 3,38 büyüme gösterdiği 2024 yılını değerlendirdi.

Bağımsız yayıncılardan büyük başarı

2022’de ekonomik zorluklar nedeniyle gerileyen kitap üretimi, 2023 ve 2024’te toparlandı. Bağımsız yayıncılar, 2024 yılında toplam 700 milyon kitabın üretilmesine katkı sağladı. Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı 8 olarak belirlendi.

Çocuk kitaplarında %40 artış

Kocatürk, çocuk kitaplarının bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artış gösterdiğini ifade etti. Bu artış, nitelikli çocuk kitaplarına olan talebin yükseldiğini ortaya koyuyor. Çocuk kitaplarının yanı sıra eğitim yayınları da toplam üretimin yüzde 46,5’ini oluşturarak sektörün lokomotifi olmaya devam etti.

Dijitalleşme ve kültür yayınları

Kocatürk, dijitalleşmenin basılı kitabın önüne geçemediğini vurguladı. Ancak yetişkin kültür ve edebiyat yayınlarında, artan maliyetler nedeniyle düşüş yaşandığını belirtti.

Türkiye dünya sıralamasında ilk 5’te

Türkiye, yeni kitap yayımlama konusunda dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldı. 2024 yılında toplam 92 bin 560 yeni kitap yayımlandı. Türkiye’nin dünya kitap fuarlarında telif haklarıyla önemli bir yer edindiğini belirten Kocatürk, “Bağımsız yayıncılarımızın başarısı, ülke yayıncılığını dünya çapında bir seviyeye taşıyor” dedi.