Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil telefon kullanımında Avrupa birincisi olduğunu açıkladı. 2025’in ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika görüşme gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor.

Mobil ve sabit hat kullanımı

2025’in ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısı 8,8 milyon, mobil abone sayısı yaklaşık 96,5 milyon oldu. Mobil abonelerin yüzde 81,4’ü bireysel, yüzde 18,6’sı kurumsal kullanıcı.

Mobil trafikte yüzde 8,8, sabit trafikte yüzde 5,8 artış yaşandı. Trafiğin yüzde 95,8’i mobilden mobile görüşmelerden oluştu. Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider konuma yükseldi.

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler

Haziran 2025 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe 405 işletmeci faaliyet gösteriyor. Toplam 751 yetkilendirme söz konusu; bunlar internet servis sağlayıcılığı, altyapı işletmeciliği ve sabit telefon hizmetleri alanında kullanılıyor.

İnternet ve fiber altyapı

Genişbant internet abone sayısı toplam 97,4 milyon. Sabit abone sayısı 20,7 milyon, mobil abone sayısı 76,6 milyon. Kablosuz sabit internet abonelerinde yüzde 36,6, Eve Kadar Fiber (FTTH) abonelerinde yüzde 24 artış görüldü.

Fiber altyapının uzunluğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 637 bin kilometreye ulaştı.