Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz'dan bu yana büyük bir heyecana sahne oldu. Türk sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele etti. Ancak, büyük bir umutla gidilen bu organizasyonda Türkiye, altın madalya hedefini gerçekleştiremedi.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin madalya tablosu

Şu ana kadar Türkiye, 6 madalya kazandı: 3 gümüş ve 3 bronz. İşte detaylar:

Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç: Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca

Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca Hatice Akbaş: Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg

Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg Buse Naz Çakıroğlu: Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg

Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış: Bronz - Okçuluk - Erkekler takım

Bronz - Okçuluk - Erkekler takım Buse Tosun Çavuşoğlu: Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg

Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg Esra Yıldız Kahraman: Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg

40 yıl sonra bir ilk

Olimpiyat tarihindeki bu durum, Türkiye için bir ilki işaret ediyor. 1984 yılından bu yana ilk kez altın madalya kazanamayan Türkiye, Paris 2024'te gümüş ve bronz madalyalarla yetinmek zorunda kaldı. Türk sporcularının mücadeleleri ve performansları büyük takdir toplarken, altın madalya hedefinin gerçekleşmemesi, spor dünyasında geniş yankı buldu.