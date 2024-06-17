Türkiye’de 70 bini aşkın kişi Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. MS, genellikle 20-40 yaş arası genç yetişkinlerde görülüyor ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir otoimmün hastalık olarak biliniyor. Son yıllarda MS tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş durumda.

Türkiye'de yaygın bir hastalık

Yorgunluk, baş dönmesi, dengesizlik gibi önemsiz görünen belirtiler çoğu zaman ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Multiple Skleroz gibi. Hastalık, dünya genelinde 2 milyon 800 bin kişide görülüyor ve Türkiye’de de yaygın bir sağlık sorunu.

MS'in erken teşhisi yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilirken, belirtilerin göz ardı edilmesi tedavi sürecini geciktirebiliyor. Bu nedenle, toplumsal farkındalık artırıcı etkinlikler büyük önem taşıyor.

Dünya MS Günü

MS hastalığını ön plana çıkarmak için her yıl mayısın son çarşambası "Dünya MS Günü" olarak anılmakta ve bu gün, toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli etkinliklere sahne olmaktadır. MS hastalığıyla ilgili detayları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım ile konuştuk.

Hastalık belirtileri

MS, merkezi sinir sistemindeki sinir hücrelerini çevreleyen myelin zarının hasarlanmasıyla ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Hastalığı ele veren belirtiler arasında baş dönmesi, dengesizlik, çift veya puslu görme, vücutta uyuşma veya güçsüzlük, idrar yapma sorunları bulunmaktadır. Ancak bu belirtiler tek başına MS hastalığını göstermez; tanı için belirtilerin 24 saat boyunca devam etmesi gerekmektedir.

Kadınlarda daha sık görülüyor

MS hastalığı özellikle kadınlarda daha sık görülür ve genetik ile çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Hastalığın seyri genellikle ataklar halinde ilerler ve tedavi süreci atak tedavisi ve modifiye edici tedaviler olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilir.

Tamamen tedavisi bulunamadı

Atak tedavisinde genellikle kortizon (metil prednizolon) kullanılır ve bazı durumlarda plazma değişimi gerekebilir. Modifiye edici tedaviler ise hastalığın aktivitesine göre belirlenir ve subkütan iğne, hap veya serum şeklinde uygulanabilir.

Şu an için MS tamamen tedavi edilebilir bir hastalık değildir ancak son yıllarda yapılan araştırmalar yeni tedavi seçeneklerinin umut verici olduğunu göstermektedir.

MS hastalığıyla yaşayan bireylerin günlük yaşamlarında beslenmelerine dikkat etmeleri, vitamin düzeylerini takip etmeleri, sigara kullanmamaları ve aşırı sıcaklardan kaçınmaları önemlidir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmaları da önerilmektedir.