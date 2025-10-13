CHP’li Kayıhan Pala, milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle ilaçlara erişemediğini belirtti. Pala, “İlaçlara erişemeyen hastaların sağkalım süreleri kısalmakta, sağlık hakları ihlal edilmektedir” dedi.

GSS borçlusu milyonlarca kişi sağlık hizmetlerine ulaşamıyor

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişinin GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu olduğu tahmin ediliyor. GSS primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı ise 5 milyon 826 bin. CHP’li Kayıhan Pala, prim borcu olan milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetleri ve ilaçlara erişimde ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla GSS prim borcu olanların kamu sağlık kuruluşlarına başvurabilse de ilaçlarını temin edemediğini hatırlatan Pala, bu durumun özellikle çok ilaca dirençli verem ve HIV pozitifliği gibi hastalıklarla mücadele eden bireyler için hayati risk taşıdığını söyledi.

“Hem enfeksiyon hastalıklarında hem de kronik hastalıklarda hastalara kesintisiz ilaç sağlanması, tedavinin başarısı açısından yaşamsaldır. İlaçlara erişemeyen hastaların sağkalım süreleri kısalmakta, sağlık hakları ihlal edilmektedir.”

Bakanlık sessiz kaldı

Pala, son yıllarda GSS prim borcu olan yurttaş sayısının arttığını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu konuda yöneltilen soru önergelerine yanıt vermediğini hatırlattı.

CHP’li vekil, 8 Ekim 2024’te TBMM’ye sunduğu soru önergesine 10 ay sonra, 27 Ağustos 2025’te yalnızca mevzuatı hatırlatan genel bir yanıt verildiğini belirtti.

“Bakanlığın yanıtında sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki mevcut düzenlemelere atıf yapıldı. Prim borcu olan hastaların yaşadığı mağduriyet görmezden gelindi, çözüm için somut hiçbir adım atılmadı.”

“Sağlık hakkı prim borcuna takılmamalı”

Pala, sağlığın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Prim borcu nedeniyle hastaların tedavilere erişememesi kabul edilemez. Kamu hastanelerine başvuru hakkı tanınıyor ama ilaca erişim sağlanamıyor. Bu durum ivedilikle düzeltilmeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kalıcı, sağlık hakkı odaklı bir çözüm geliştirmesi zorunludur."

Pala, sistemin hiçbir hastayı prim borcu veya geri ödeme engeline takmadan, şeffaf ve hesap verebilir şekilde hizmet sunması gerektiğini söyledi.