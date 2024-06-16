2023'te ülkemizin 65 yaş üstü nüfusu %10’un üzerine çıkacak ve bunama hastalıklarının sıklığı artacak. Bu trend devam ederse, 2050'de dünyada 135 milyon Alzheimer hastası olacak. Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekiliyor. Alzheimer, beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Erken belirtiler genellikle hafıza sorunlarıyla başlar ve zamanla düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında ciddi düşüşlere yol açar.

Alzheimer hastalığı artışını sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında ülkemizin 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının %10’un üzerine çıkacağı ve bunama hastalıklarının sıklığının büyük bir hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu artış trendi sürerse, 2050 yılında hasta sayısının tüm dünyada 135 milyona çıkması bekleniyor.

Her yıl 21 Eylül günü Dünya Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bu özel gün, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Alzheimer, erken belirtilerle tanınarak ilerlemesi yavaşlatılabilecek bir hastalık olduğundan, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte bu tür hastalıklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da artırılması gerekiyor.

Alzheimer Hastalığı: Belirtiler ve İlerlemesi

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken, birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar.

Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez. Alzheimer, her yaş grubunda dikkatle izlenmesi gereken bir hastalıktır ve erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada büyük önem taşır.