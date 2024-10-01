Son yıllarda Türkiye'de artan toplumsal şiddet ve intihar olayları, birçok aileyi derinden etkiliyor. Uzman Psikolog Servet Aşan, bu durumu ekonomik krizle ilişkilendirerek, ülkemizde her iki kişiden birinin antidepresan kullandığını açıkladı. Aşan, ruh sağlığının korunması için bireylere bazı önerilerde bulundu.

Ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygısı

Uzman Psikolog Servet Aşan, Türkiye'deki artan toplumsal şiddet ve intihar vakalarının en önemli nedeninin ekonomik sıkıntılar olduğunu vurguladı. Özellikle genç bireylerin geleceğe yönelik belirsizlikleri, öfke ve çaresizlik hislerini tetikliyor. Aşan, "Şiddet, öfkenin bir yansımasıdır ve bu öfke birçok farklı kaynağa dayanabilir," şeklinde konuştu.

Antidepresan kullanımındaki artış

Türkiye'de antidepresan kullanımının 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon kutuya ulaştığı bildiriliyor. Bu durum, toplumda ruhsal bozulma belirtileri olarak değerlendiriliyor. Pandemi sonrası dünya genelinde anksiyete ve depresyon oranlarında %25'lik bir artış yaşandığını ekleyen Aşan, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın rolü

Sosyal medya ve geleneksel medyanın şiddet olaylarının artmasındaki etkisi de önemli bir konu. Aşan, "Popülerlik kaygısıyla hazırlanan film ve senaryolar, toplum psikolojisini olumsuz etkiliyor," dedi. Şiddet ve intihar vakalarının azaltılması için ruh sağlığı uzmanlarının daha fazla içerik üretmesi gerektiğini belirtti.

Yetersiz terapi hizmetleri

Ruh sağlığı alanındaki yasaların yetersiz olduğuna dikkat çeken Aşan, terapi hizmetlerinin pahalı olduğunu ve devlet hastanelerinde sıra bulmanın zorlaştığını ifade etti. Bu durumu düzeltmek için özel sektör sigortalarının terapi hizmetlerini kapsaması gerektiğini savundu. Aşan, her ailenin bir aile hekimi gibi bir psikoloğa sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bireysel önlemler

Aşan, bireylerin ruh sağlığını korumak için düzenli beslenme, uyku, egzersiz yapma, doğayla iç içe olma ve sosyalleşme gibi önlemler almaları gerektiğini belirtti. "Kişisel önlemler almak, ruh sağlığını korumanın en iyi yoludur," dedi.