Türkiye'nin otomobil parkı, son yıllarda hızla yaşlanıyor ve bu durumun önemli bir göstergesi olarak trafikteki her dört araçtan biri 21 yaş ve üzerinde bulunuyor. Otomobillerin uzun süre kullanılmasında etkili olan artan fiyatlar ve yüksek vergiler, tüketicilerin araçlarını daha uzun süre elde tutmalarına neden oluyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin yaptığı araştırma, Türkiye'deki araç parkının giderek yaşlandığını ortaya koyuyor.

Yüzde 24'ü 21 yaş ve üzerinde

2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki araçların yüzde 24'ü 21 yaş ve üzerinde bulunuyor. Araçların yüzde 22'si 0-5 yaş aralığında iken yüzde 22'si 6-10 yaş arasında yer alıyor. Araç parkının yüzde 19'u 11-15 yaş aralığında iken yüzde 13'ü 16-20 yaş arası araçlardan oluşuyor. Özellikle son yıllarda hafif ticari araçlarda yaşanan yaş artışı dikkat çekiyor.

2013 yılında binek araçların ortalama yaşı 13,2 iken, hafif ticari araçların ortalama yaşı 12,3'tü. Bu rakamlar 2023 yılı itibarıyla binek araçların ortalama yaşının 14,1'e, hafif ticari araçların ise 13,6'ya yükseldiğini gösteriyor. Özellikle hafif ticari araçlarda yaşanan bu artış, Türkiye'nin otomotiv pazarındaki dinamiklerinin değiştiği gözler önüne serdi.

Yüzde 31,7'si Marmara Bölgesi'nde

Coğrafi olarak incelendiğinde, Türkiye'de araç parkının yüzde 31,7'si Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. İç Anadolu yüzde 18,4 ile ikinci sırada yer alırken, Ege Bölgesi yüzde 17,1'lik payıyla üçüncü sırada yer alıyor. Akdeniz Bölgesi yüzde 15,7, Karadeniz Bölgesi yüzde 8,8, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 5,2 ve Doğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 3,1 düzeyinde araç parkı payına sahiptir.