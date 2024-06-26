Google Türkiye temsilcileri, Dijital Mecralar Komisyonu'na üst düzey bir heyetle katılarak yasaya olumlu yaklaştıklarını belirtti. Yayman, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi bir adımdı. Çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Google tarafının açık olduğu, bizim atmamız gereken adımlar var. Fikir kanunu yeniden yapılandırmalıyız. Yeni yasama dönemiyle biz hazırlıklarımızı yapmış olacağız" dedi.

Yayman'ın açıklamaları

Yayman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklersen sonrasını da doğru iliklersin. Bu, Türkiye ve basın sektörü için tarihi bir adım. Google'ın destek verdiği bu süreçte, bizim de gerekli adımları atmamız gerekiyor. Fikir kanunu yeniden yapılandırmalıyız."

Basın yayın sektörüne destek

Yayman, Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bakanın çalışmalara hazır olduklarını belirttiğini vurguladı. "Bu konuda haberin telif konusu yapılması ve parlamentoya getirilmesi öncelikli adımlarımız arasında. Basın yayın sektöründe yaşanan emek hırsızlığının önüne geçmek istiyoruz," dedi.

Emek hırsızlığına karşı mücadele

Yayman, açıklamalarında, "Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü. Burada bir emek hırsızlığı var ve maalesef bu konuda insanların çalışmaları ve emekleri başkaları tarafından alınıp kullanılıyor. Emek hırsızlığının önüne geçmek istiyoruz," dedi.