Türkiye’de belediye bünyesinde ilk kez hayata geçirilecek projeyle, mahalle muhtarlarının iletişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 200 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Protokol, İzmir Valiliği’nde imzalandı.

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek eğitim programı, 1 Kasım 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 45 mahalle muhtarını kapsayacak. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri tarafından verilecek eğitimlerde şu başlıklar öne çıkıyor:

• Dijital okuryazarlık, temel bilgisayar ve internet kullanımı

• Sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim

• Online toplantılar ve veri güvenliği

• Topluluk önünde konuşma, etkili dinleme ve not alma teknikleri

• Toplantı ve zaman yönetimi

• Halkla ilişkiler, diksiyon, hitabet ve ikna becerileri

Bunun yanı sıra, “Muhtarlıkta İyi Uygulama Örnekleri” semineri ve “STK-Muhtarlar Buluşması” da düzenlenecek.

Proje, farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip 45 mahallenin muhtarlarını kapsayarak dolaylı olarak yaklaşık 450 bin Bornovalının yaşamına etki edecek. Amaç, muhtarların vatandaşlarla, kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimle daha güçlü, etkin ve verimli bir iletişim kurmasını sağlamak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi yerel demokrasiyi güçlendiren bir adım olarak değerlendirdi:

“Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, yerel demokrasimizin temel taşıdır. Onların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanması, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan katkı sağlayacak. Güçlü muhtar, güçlü Bornova demektir.”