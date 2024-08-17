Türkiye, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırmak ve küresel iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla devlet ve özel sektörün ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk ekmeklik buğday tohumu ıslah projesini hayata geçiriyor. Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Türkiye’nin en büyük un üreticisi Ulusoy Un, 16 Ağustos’ta imzaladıkları protokolle bu önemli projeyi başlattı. Proje, buğday verimliliğini artırarak, değişen iklim koşullarına uygun tohumların geliştirilmesini hedefliyor.

İklim değişikliğine karşı tarımsal çözüm

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde yarattığı dalgalanmaları önlemek amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini belirtti. Ulusoy, “Kuraklığın baş gösterdiği yıllarda buğday üretimi 17 milyon tona kadar düşerken, uygun iklim koşullarında rekolte 22 milyon tona kadar çıkabiliyor. Bu projeyle hedefimiz, iklim şartlarının üretimde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek ve buğday verimliliğini artırmak” dedi.

Pilot bölgeler ve proje hedefleri

Proje kapsamında Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Yozgat gibi bölgelerde pilot çalışmalar yapılacak. Geliştirilecek tohumların soğuğa ve kurağa dayanıklı, hastalıklara karşı dirençli ve yüksek verimli olması planlanıyor. Ulusoy, projenin sürdürülebilir tarıma katkı sunacağını belirterek, “İlaç ve gübre kullanımını azaltıp verim artışı sağlayacağız. Çiftçilerimize teknik destek sunarak maliyetlerini düşürecek ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Sürdürülebilir tarım ve çiftçilere destek

Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarına da katkı sağlayacak. Kuraklığa dayanıklı tohumlar sayesinde daha az su kullanımıyla yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor. Sertifikalı olarak çoğaltılacak tohumlar, çiftçilere dağıtılarak onarıcı tarım uygulamaları teşvik edilecek. Ulusoy, “Bu proje ile hem çiftçilerimizin gelirini artırmayı hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ulusoy Un’un liderlik vizyonu

Ulusoy Un, 1969 yılında Fahrettin Ulusoy tarafından kurulan Ulusoy Gıda’nın devamı olarak un üretimi ve ihracatında Türkiye’nin lideri konumunda bulunuyor. Samsun, Çorlu ve Hatay’daki fabrikalarıyla günlük 2.934 ton buğday işleme kapasitesine sahip olan şirket, Söke Değirmencilik A.Ş. gibi bağlı ortaklıklarıyla pazar liderliğini sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, tarımda sürdürülebilirliği artıracak projelere öncülük etmeyi misyon edindiklerini ifade etti.