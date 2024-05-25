Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ta bir işletme, Türkiye'de bir ilke imza atarak dijital kurban pazarı kurdu. Bu sistemle vatandaşlar, yemek siparişi verir gibi internet üzerinden kurbanlık hissesi alabiliyor. Dijital kurban pazarında, kurbanlıkların küpe numaraları, tahmini et-kemik miktarları ve orijinal fotoğrafları yer alıyor.

Kurbanlık almanın en kolay yolu

Vatandaşlar, kurban pazarlarına ve ahırlara gitmeden, oturdukları yerden dijital kurban pazarında gezinip beğendikleri kurbanlıkları satın alabiliyor. Kurbanlıkların kesimi, bayramın ilk günü yapılarak etler parçalanıp hisse sahiplerinin evlerine teslim edilecek.

İşletme sahibi Kenan Hastaoğlu'nun açıklamaları

İşletme sahibi Kenan Hastaoğlu, bu sistemi vatandaşların rahat etmesi için kurduklarını belirtti. Hastaoğlu, "Yılların tecrübesiyle her yıl kendimizi yenileyerek bu günlere geldik. Girişimci arkadaşlarımızın sunduğu bu fikirle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Kimse evinden çıkmadan çayını kahvesini yudumlarken internetten kurbanlık alabiliyor. Kesimi biz yapıyoruz, parçalayarak evlerine teslim ediyoruz. Bayramın birinci günü bu işleri bitirip teslim ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Vatandaşların bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Hastaoğlu, "Müthiş tepkiler aldık. 'Niye önceden böyle bir şey yapmadınız' diyenler var. İnternet üzerinden otobüs bileti alır gibi kurbanlık alıyorlar. Ahıra girmeden, üstü kokmadan veya hayvandan çekinenler için ideal bir sistem. Vadettiğimiz kilogram ve saatte teslimatı birebir yapabiliyoruz. Ticaret Borsası’nın açıkladığı fiyatları uyguluyoruz" diye konuştu.

Her şey gerçek ve şeffaf

Hastaoğlu, dijital kurban pazarı sistemi üzerinden her şeyin gerçek olduğunu vurguladı. "Hayvanlar gerçek, gelip yerinde görebiliyor, kesim esnasında izleyebiliyor, parçalama esnasında başında bulunabiliyor. İnsanların içi rahat olsun. Resimde gördükleri hayvanı kesim esnasında da görüyorlar. Kapasitemizin 3'te 2'sini satmış durumdayız. Yaklaşık 20 gün daha satışlarımız devam edecek. Dini vecibe olduğu için dikkat edilmeli. Biz, belirlediğimiz kiloda hayvanı veriyoruz ve 7’ye bölüyoruz" ifadelerini kullandı.