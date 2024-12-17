ADM Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri iş birliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve uydu teknolojisini birleştirerek elektrik sayaçlarını uzaktan okuma sistemine geçiyor. Bu yenilikle enerji dağıtımı daha güvenilir, hızlı ve çevre dostu hale gelirken, karbon ayak izi de azaltılacak.

Enerji yönetiminde teknoloji devrimi

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM Elektrik, enerji yönetimini kökten değiştirecek bir projeyi hayata geçiriyor. IoT altyapısı ve Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisi sayesinde elektrik sayaçlarından toplanan veriler, uydular üzerinden ADM Elektrik’in veri merkezlerine aktarılacak. Bu teknoloji özellikle GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde büyük fayda sağlayacak. Sayaç verilerinin hızlı ve kesintisiz şekilde alınabilmesiyle enerji dağıtım süreçleri daha verimli hale gelecek.

Kayıp-kaçak kullanımına karşı etkin çözüm

Yeni sistemin sunduğu gerçek zamanlı veri analizi sayesinde:

Enerji verimliliği artırılacak.

Kayıp-kaçak elektrik kullanımı tespit edilecek.

Saha operasyonları daha etkin ve hızlı hale getirilecek.

Enerji dağıtımında kayıpların en aza indirilmesi, hem ekonomik fayda sağlayacak hem de sürdürülebilir enerji politikalarına önemli katkıda bulunacak.

“Teknolojide öncü olmak gurur verici”

ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Özellikle kırsal bölgelerde GSM çekim kalitesinin düşük olması, mevcut okuma sistemlerinde büyük bir sorundu. Bu yenilikle operasyon verimliliğini artırırken, çalışma hayatındaki riskleri de azaltacağız. Teknolojide öncü olmak gurur verici."

Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise iş birliğine dair şunları ifade etti: "Connecta IoT Network ile enerji yönetimini dijitalleştiriyoruz. Bu, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için büyük bir adım. ADM Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu proje sektörde örnek teşkil edecek."

Pilot çalışmalar tamamlandı

Projenin pilot uygulama sürecinde, daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı şekilde veri akışı sağlandı. Bu sayede sayaç okuma süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tam ölçekli uygulamanın 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor.

Plan-S, yörüngedeki dört Connecta IoT Network uydusuna ek olarak, SpaceX Falcon 9 Transporter 12 göreviyle fırlatılacak dört yeni uydu ile küresel kapsama alanını genişletecek. Böylece sayaç okuma işlemleri daha yaygın, hızlı ve etkin hale getirilecek. Sistem, enerji verimliliğini artırırken karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayacak. GSM erişim sorununun çözülmesi, saha operasyonlarının daha az yakıt tüketimiyle tamamlanmasını ve çevreye duyarlı bir altyapı oluşturulmasını sağlayacak.