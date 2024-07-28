8 Haziran'da Sivas’ta yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında bir aday epilepsi krizi geçirdi. Diğer adaylar, kriz geçiren adaya yardım ederek onu dışarı çıkardı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınav süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanı ve gözetmenler sadece 15 saniyelik bir ek süre verdi. Bu durum, adayları tatmin etmedi ve veliler başvuruda bulundu. ÖSYM, adaylara ek puan verme veya sınav tekrarı seçeneklerini sundu. Adaylar sınavın tekrarlanmasını tercih etti ve bugün Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda özel bir sınav gerçekleştirildi.

8 aday için 12 kişilik görevli kadrosu

Vicdani bir sorumlulukla sınava devam etmek yerine yardım etmeyi seçen 8 aday, bugün sınava girdi. Sınav, genel YKS uygulamaları ile aynı kurallara sahipti. Polis memurları, adayların üst aramalarını yaptı ve yasak cisimlerin içeri sokulmasına izin vermedi. Adayların kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salona alındılar. Sınavda 8 öğrenci için 1 bina sorumlusu, 1 yardımcı, 1 bina yöneticisi, 1 cihazı görevlisi, 2 hizmetli, 2 polis memuru, 2 yedek gözetmen, 1 salon başkanı ve 1 ÖSYM temsilcisi olmak üzere toplam 12 kişi görev aldı.

Türkiye’de bir ilk: Özel YKS sınavı

Bu özel sınav, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Sınav sabah 10.00’da başladı ve kapılar kapandı. 8 aday salonda yerini aldı ve sınava başladı. Aileler ise dışarıda heyecanla bekledi. ÖSYM'nin bu uygulaması, öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Velilerden teşekkür mesajları

Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, "Sınavda bir öğrenci rahatsızlanmıştı. 30-40 dakikalık bir kayıp yaşandı. ÖSYM, sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi" dedi. Melike Naz Akpınar’ın babası Murat Akpınar ise "ÖSYM, öğrencilerimizin hakkını iade etti. Bu nedenle herkese teşekkür ediyoruz. Sınav sonuçlarının hızlı açıklanacağını umuyoruz. Yerleştirme konusunda da destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.