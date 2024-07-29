Plajlar

Kaputaş Plajı (Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle ünlü bu plaj, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Ölüdeniz (Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajları, su sporları ve yamaç paraşütü ile öne çıktı.

İztuzu Plajı (Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ve caretta carettaların yuvalama alanı olarak dikkat çekti.

Alaçatı Plajları (İzmir): Rüzgar sörfü tutkunlarının favorisi olan bu bölge, renkli sokakları ve tarihi taş evleriyle de cazip hale geldi.

Seyahat rotaları

Kapadokya: Balon turları, peri bacaları ve tarihi yer altı şehirleriyle fotoğraf meraklıları ve macera arayanlar için ideal.

Karadeniz Yaylaları: Uzungöl, Ayder Yaylası ve Rize’nin eşsiz yaylaları doğa ile iç içe tatil arayanların gözdesi oldu.

Ege Köyleri: Şirince, Akyaka ve Foça gibi köyler, sakin ve kültürel zenginlik arayan tatilcilerin tercihi oldu.

Yunan Adaları: Santorini, Mykonos ve Rodos, kısa kaçamaklar için popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

Uçak bileti satışlarında rekor

2024 yazında tatil tercihlerinde büyük bir artış görüldü. Kovid-19 salgını sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla, uçak bileti satışlarında rekor kırıldı. Hem iç hem de dış hatlarda yoğun talep oluştu, uçuşlarda doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştı ve birçok uçuşta biletler hızlıca tükendi. Bayram tatilleri ve yaz sezonunun başlangıcı özellikle yoğun talep gördü.

Alternatif ulaşım seçenekleri

Yüksek doluluk oranları ve yer bulma zorlukları tatilcileri alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirdi. Otobüs bileti satışlarında belirgin bir artış yaşandı. Kısa mesafeli tatillerde ve son dakika planlarında otobüs yolculukları esnekliği ve ekonomik olmasıyla tercih edildi. Aileler ve çiftler araç kiralama hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi, doğa içinde yapılan seyahatlerde ve kıyı şeridinde araç kiralama popüler oldu. Tatilciler, bu sayede daha esnek ve rahat bir tatil geçirme fırsatı buldu.