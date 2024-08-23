Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye'de, altı kişide Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu görüldü.

Sivrisineklerin taşıdığı bu virüs, hızla yayılabiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, hangi ülkelerde görüldü, belirtileri nelerdir ve nasıl önlenir?

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığını, Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında altı kişide tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Batı Nil Virüsü nedir?

Batı Nil Virüsü, flavivirüs ailesine ait bir virüstür ve genellikle sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşır. İlk kez 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tespit edilmiştir. Virüs, insanlarda hafif bir enfeksiyondan ciddi nörolojik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede belirtilere neden olabilir.

Hangi ülkelerde görüldü?

Batı Nil Virüsü, dünyanın birçok bölgesinde yayıldı. İlk vakalar Afrika'da görülmüş, ancak son yıllarda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da da rapor edilmeye başlandı.

Türkiye'de ise ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında vakalarda artış gözlemleniyor.

Batı Nil Virüsü’nün belirtileri nelerdir?

Batı Nil Virüsü enfeksiyonu genellikle hafif belirtilerle seyreder ve çoğu insan enfekte olduklarını fark etmez. Ancak, bazı durumlarda virüs ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaygın belirtiler şunlardır:

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Mide bulantısı ve kusma

Deri döküntüleri

Nadiren, virüs menenjit veya ensefalit gibi ciddi nörolojik hastalıklara neden olabilir. Bu durumlarda, hastalarda bilinç bulanıklığı, kas zayıflığı ve nöbetler görülebilir.

Nasıl önlenir?

Batı Nil Virüsü'nden korunmak için sivrisinek ısırıklarından kaçınmak en etkili yöntemdir. Alınabilecek önlemler arasında şunlar bulunur:

Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde dışarıda uzun kollu giysiler giyin.

Pencerelerde sineklik kullanın.

Sivrisinek kovucular kullanın.

Su birikintilerini ortadan kaldırarak sivrisinek üreme alanlarını azaltın.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sivrisineklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, herhangi bir belirti görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye ediyor.