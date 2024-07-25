Alman Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç Alman okuluna Türk öğrenci alımının durdurulduğunu duyurdu. Kararın, 2024/25 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu durum, Türk vatandaşlığına sahip yeni öğrencileri etkileyecek ancak mevcut öğrencileri kapsamayacak.

Kararın arkasındaki sebepler arasında Türk-Alman ilişkilerindeki belirli gerginliklerin etkisi olduğu düşünülüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk makamlarıyla bu konuda sürekli iletişim halinde olduğu ve durumu yakından takip ettiği ifade edildi.

Türkiye'deki yabancı okulların hukuki statüsüyle ilgili sorunlar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu okulların mevzuata uyum sağlaması gerektiğini ve uluslararası düzeyde çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. Alman okullarının da bu süreçten etkilendiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Almanya arasında yabancı okulların statüsüne yönelik yeni görüşmelerin beklendiği ifade ediliyor.