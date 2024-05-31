Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'de otomobil renklerinde önemli bir değişim yaşandı.

Beyaz araçlar düşüşte

Uzun yıllar boyunca Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi olan beyaz, son dönemde popülaritesini kaybetmeye başladı. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçtiğimiz sene yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

Mavi, siyah ve kırmızı epey geride

Mavi, siyah ve kırmızı gibi diğer renkler de Türkiye'de tercih edilen otomobil renkleri arasında yer alıyor olsa da liderlik yarışından epey uzakta.

En çok gri otomobiller gidiyor

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında gri renk ilk sırada yer alıyor. Bu, otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Neden gri tercih ediliyor?

Gri rengin yükselişinin ardında birkaç neden yatıyor olabilir. Gri, hem modern hem de şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca, kir ve toz gibi dış etkenlerden daha az etkileniyor. Bu da gri renkli otomobillerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor.

Türkiye'de kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu. 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü. 2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.