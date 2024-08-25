Türkiye'de iller arası göç hareketliliği 2024 yılında önemli bir artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında yer değiştirdi. Bu nüfusun %47,9'u erkeklerden, %52,1'i ise kadınlardan oluştu.

Göç oranlarındaki değişim

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, iller arası göç eden nüfus oranı 2007-2008 döneminde %3,18 iken, 2023 yılında %4,04'e yükseldi. Bu durum, yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen göç oranlarının, son yıllarda tekrar artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. 2024 yılında iller arasında göç eden toplam nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

En çok ve en az göç alan iller

2024 yılında Türkiye'de en çok göç alan il İstanbul oldu. İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en fazla göç alan şehir olurken, onu sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

Göç veren illerin dağılımı

Göç veren iller arasında da İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en başta yer aldı. İstanbul'u 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

Göç hareketliliğinde yaş grupları

2024 yılında Türkiye'de en çok göç eden yaş grubu 20-24 yaş aralığındaki gençler oldu. Bu yaş grubunda 647 bin 191 kişi göç etti. Göç edenlerin %43,4'ü erkeklerden, %56,6'sı ise kadınlardan oluştu. Bu yaş grubundaki göç hareketliliğinin en önemli nedeni eğitim oldu. Toplamda 231 bin 477 kişi eğitim nedeniyle göç ederken, 94 bin 139 kişi işe başlamak veya iş bulmak, 50 bin 8 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

Göç nedenleri

Türkiye'de 2024 yılında göç edenler arasında erkeklerin en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları iken, kadınlar için en önemli neden hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkekler arasında 257 bin 277 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç ederken, 361 bin 15 kadın hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç etti. Diğer önemli göç nedenleri ise erkeklerde hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet / acil durum; kadınlarda ise eğitim ve doğal afet / acil durum olarak belirlendi.