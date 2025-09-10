Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, haftada 4 gün mesai sistemi 2026 yılında ilk kez pilot olarak hayata geçirilecek. Uygulama, ilk etapta belirli kamu kurumlarında denenecek ve başarılı olması halinde özel sektöre de yaygınlaştırılacak.

Kamu Kurumlarında İlk Deneme

OVP’de yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi, kısa mesai haftası planlarının ilk sinyali olarak değerlendirildi.

2026 yılına kadar hazırlıkları tamamlanacak sistem, belirli kamu kurumları ve kuruluşlarında uygulanmaya başlayacak. Bu pilot uygulama ile elde edilen sonuçlar, özel sektöre yaygınlaştırma sürecine yön verecek.

Amaç: Verimlilik ve Çalışan Memnuniyeti

Uygulamanın temel hedefi, çalışanların iş-özel yaşam dengesini güçlendirmek, motivasyonu artırmak ve verimlilik kaybını önlemek. Uzmanlar, doğru planlama ile kısa mesai haftasının hem çalışan memnuniyetini yükseltebileceğini hem de performansa olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Dünyadan Örnekler

Haftada dört gün çalışma modeli dünyada da giderek yaygınlaşıyor.

Polonya : 1 Temmuz 2025 itibarıyla 32 saatlik çalışma düzenine geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya : Farklı kısa mesai modelleri uygulandı.

Almanya : 2024’te 45 şirket dört günlük çalışma düzenine geçti. AYM’den Son Karar: Boşanan Kadınlar İçin 300 Günlük Evlenme Yasağı Devam Edecek İçeriği Görüntüle

İngiltere: 2023’te yapılan pilot proje sonrası çalışan memnuniyeti artarken verimlilikte kayda değer bir düşüş yaşanmadı.

Bu ülkelerdeki olumlu sonuçlar, Türkiye’nin planladığı sistem için de önemli bir referans olarak görülüyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Geliyor

OVP’de dikkat çeken bir diğer düzenleme ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak TES, çalışanların zorunlu birikim yapmasını esas alacak.

Maaşlardan her ay %3 oranında kesinti yapılacak.

İşveren de aynı oranda katkı sağlayacak.

Birikim havuzuna devlet tarafından %30 ek katkı eklenecek.

Çalışanlar, sistemden çıkabilmek için en az 10 yıl boyunca TES’te kalmak zorunda olacak.

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.

Sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen bağımsız yürütülecek ve 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınacak.

Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem

Haftada 4 gün mesai uygulaması ve TES’in hayata geçirilmesiyle, Türkiye’de çalışma hayatında önemli bir dönüşüm bekleniyor.

Yetkililer, bu düzenlemelerin hem çalışanların yaşam kalitesini artıracağını hem de iş dünyasında modern bir çalışma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.