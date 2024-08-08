Türkiye’de bazı dijital platformlar ve uygulamalara, yerel yasalara ve kamu düzenine uyum sağlamadıkları gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Bu durum, birçok kullanıcının merak ettiği bir konu haline geldi.

Erişim engeli getirilen uygulamalar

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'de bazı dijital platformlara erişim engeli uygulanıyor. İşte erişim engeli getirilen ve kullanıcıların erişemediği bazı popüler uygulamalar:

Instagram: Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, belirli yasal ve düzenleyici uyumsuzluklar nedeniyle erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Wattpad: Hikaye paylaşım ve okuma platformu olan Wattpad, içerik politikaları ve kullanıcı güvenliğiyle ilgili bazı endişeler nedeniyle erişime kapatıldı. Roblox: Çocuklar ve gençler arasında popüler olan bu oyun platformu, içerik denetimi ve kullanıcı güvenliği konularındaki sorunlar nedeniyle erişim engeline tabi tutuldu.