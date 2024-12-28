Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında hastanelerde en fazla randevu psikoloji bölümüne alındı. Ruh sağlığı alanındaki talep, pandemi sonrası artan stres, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal değişimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Psikoloji, kardiyoloji, dahiliye ve kadın doğum gibi bölümleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Psikolojik destek ihtiyacındaki artış, dikkatleri ruh sağlığı hizmetlerine çevirdi.

Ruh sağlığına ilgi neden arttı?

Uzmanlar, bu artışın altında yatan nedenleri şu şekilde sıralıyor:

Pandemi Sonrası Etkiler: Pandeminin yarattığı yalnızlık, kaygı ve travmalar, uzun vadeli etkilerle ruh sağlığı üzerinde baskı oluşturdu.

Ekonomik Zorluklar: Enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış, bireylerin psikolojik iyi oluşunu doğrudan etkiliyor.

Stigma Azalıyor: Ruh sağlığı desteği alma konusundaki toplumsal önyargılar, farkındalık kampanyaları ve medya aracılığıyla azalıyor.

Genç Nüfusun İlgi Artışı: Özellikle Z kuşağı, ruh sağlığına daha fazla önem veriyor ve destek almayı normalleştiriyor.

Sağlık sistemine yansıyan durum

Artan talep, sağlık sisteminde yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. 2024’te birçok devlet hastanesinde psikolog kadroları artırıldı. Ayrıca, randevu sürelerini azaltmak için teleterapi uygulamaları yaygınlaştırıldı. Ancak, özel sektördeki yüksek ücretler hâlâ ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Türk Psikologlar Derneği Başkanı, yaptığı açıklamada, “Talepteki bu artış, toplumumuzun ruh sağlığı konusunda daha bilinçli hale geldiğini gösteriyor. Ancak bu yoğunluğa yetişmek için daha fazla kaynak ayrılmalı ve hizmet kalitesi artırılmalı,” dedi.

Psikolojik sorunlarda öne çıkan konular

2024 yılında psikoloji polikliniklerine başvuruların büyük kısmı şu sorunlar üzerine yoğunlaştı:

Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve stresle başa çıkma sorunları en sık başvuru nedenleri arasında.

Depresyon: Ruh hali bozuklukları ve umutsuzluk hissiyle ilgili başvurular dikkat çekiyor.

Travma ve Yas: Deprem gibi doğal afetlerin psikolojik etkileri hâlâ hissediliyor.

İlişki Problemleri: Çift terapisi ve aile içi iletişim sorunları, sık görülen başvuru nedenlerinden biri.

Uzmanlardan tavsiyeler

Uzman psikologlar, bireylerin ruh sağlığını koruyabilmeleri için şu önerilerde bulunuyor: "Ruh sağlığı için düzenli aralıklarla profesyonel destek alın. Spor ve egzersiz, zihinsel iyi oluşa katkıda bulunur. Dijital cihazlarla geçirilen süreyi sınırlandırın. Paylaşım grupları, yalnızlık hissini azaltabilir."