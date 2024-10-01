Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Ihracat Kaybı Durmuyor

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden biri olan hazır giyim, 1980’lerden bu yana yaşadığı en uzun süreli daralma ile karşı karşıya. Yüksek maliyetler, TL’nin değer kazanması ve kur baskısı sektörü çıkmaza sokuyor.

İhracat kaybı durdurulamıyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim sektörünün son iki yıldır yaşadığı ihracat kaybının kontrol edilemediğini belirterek, bu durumu sektörün 1980’lerden bu yana yaşadığı en uzun süreli daralma olarak nitelendirdi. Kaya, “Maliyet artışları ve iç pazardaki daralma bizi dünya pazarlarında rekabet edilemez hale getirdi. Türk hazır giyim sektörü, Bangladeş, Vietnam ve Hindistan gibi rakiplerinden %60 daha pahalı” dedi.

Maliyet artışları sektörü zorluyor

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, sektördeki en büyük problemin üretim maliyetlerindeki büyük artışlar olduğunun altını çizdi. Türk lirasının değer kazanması ve kur baskısının, sektörün ihracat pazarlarında fiyat açısından rekabet gücünü önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti. Kaya, “İç pazarın daralması ve ekonominin sıkılaşma politikaları sektörü baskı altına aldı. Bu yüzden rekabet edebilmek adına kârsız hatta zararla mal satıyoruz,” diye ekledi.

"Birim fiyatlar düşüyor, kârlar eriyor"

2022 yılında 21,2 milyar dolar ile zirve yapan sektör ihracatı, o tarihten itibaren düşüşe geçti. 2023 yılının ilk dokuz ayında ihracat %8 oranında azalarak 18 milyar dolar seviyesine inmesi bekleniyor. Kaya, 2023 yılında birim fiyatların %3 oranında düştüğünü ve sektörde ciddi kâr kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Sektörde finansal destek talebi

Başkan Ramazan Kaya, sektörün yaşadığı ihracat kaybını telafi etmek ve gelecekte daha büyük kayıplar yaşamamak adına finansal desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kaya, “Maliyetlerimizi düşürmek ve sermayemizi koruyabilmek adına uzun vadeli finansal programlara ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca, kurun enflasyon oranında artmasının sektör için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yatırımlar durma noktasında

TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise sektördeki mali sıkıntılar nedeniyle sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme gereken yatırımların yapılamadığını belirtti. Alım gruplarının artık tedarikçileri sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirdiğini belirten Dikmen, Türk hazır giyim sektörünün bu alandaki yatırımları durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Dikmen, “Yeşil dönüşüme en hazır sektörlerden biriydik, ancak şu an sadece hayatta kalmaya odaklanıyoruz" diye aktardı.

TGSD, 16-17 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği 17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda sektörün geleceğini masaya yatıracak. “Yeniden Tanımla, Hizalan, Şekillendir” temasıyla gerçekleşecek konferans, dünyanın dört bir yanından alım grupları ve sektör profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirecek. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular ele alınacak. TGSD, bu konferansın sektöre yeni iş fırsatları ve çözümler sunmasını hedefliyor.