Haziran ayının sıcak günlerinde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orman yangınları yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve Bakanlığın hava filosu, alevlerle mücadele etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Anız yakılması, son dönemde orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yangın istatistikleri korkutucu seviyede

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 1-23 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde 430 orman yangını çıktı ve bu yangınlarda toplamda 3 bin 733 hektar alan zarar gördü. Bu yangınların 21’i, anız yakılan tarım arazilerinden ormanlık alanlara sıçradı ve 1116 hektar ormanlık alanı yok etti.

Anız bitki ve toprak açısından önemli

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gönül Aydın, anız yakmanın sağlıksız ve zararlı bir yöntem olduğunu vurguladı. Aydın, “Anızın yerinde bırakılmasının toprak ve bitki yetiştiriciliği açısından büyük yararları var. Ancak ne yazık ki, anız yakmak hem toprak canlılarını yok ediyor hem de orman yangınlarına neden oluyor” dedi.

Anız yakmak iklim değilşiikliğinin etkilerini artırıyor

Anızın doğal bir gübre kaynağı olduğuna dikkat çeken Aydın, "Anız, topraktaki nemi tutar ve toprak canlıları için önemlidir. Anız yakmak, sadece topraktaki canlıları öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini de artırıyor. Çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.