Türkiye’de 15 milyonun üzerinde araç bulunurken, otomotiv uzmanı Erol Şahin, satılan her 10 otomobilden 6’sının 10 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Yüksek faizler ve kredi kısıtlamaları, pazarın hareketliliğini sınırlıyor.

15 milyon araç içinde 10 yaş üzeri araçların payı artıyor

Türkiye’de otomotiv sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Otomotiv uzmanı Erol Şahin, ülkemizde 15 milyonun üzerinde araç bulunduğunu ve satılan her 10 otomobilden 6’sının 10 yaşın üzerinde olduğunu vurguladı. Bu durum, yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamalarının araç piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor.

Faizlerin yüksekliği pazarın hareketliliğini engelliyor

Otomotiv sektörü, Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 9,6 oranında bir büyüme yaşarken, yılın ilk 7 ayında pazarda 14,2'lik bir daralma gözlemlendi. Şahin, yüksek faiz oranları ve kredi musluklarının kapalı olması nedeniyle, araç alım satımında önemli bir yavaşlama yaşandığını belirtti. Bu durum, pazarın toparlanmasını zorlaştırıyor ve ilerleyen dönemde de büyük bir iyileşme beklenmiyor.

2. el pazarında temmuz ayında küçük bir toparlanma

Şahin, Temmuz ayında 2. el otomobil pazarında ilk kez bir toparlanma görüldüğünü ifade etti. Yüzde 9,6'lık bir büyüme yaşanan bu dönemde 621 bin satış rakamına ulaşıldı. Ancak, bu toparlanmanın yıl sonuna kadar devam etmeyeceği ve pazarda ciddi bir ivme kazanılmayacağı öngörülüyor.

Yüksek faizler sektörü zorluyor

“Para bollaşmadıkça otomotiv sektöründe durağanlık yaşanacaktır” diyen Şahin, 2025 yılında paranın bollaşmasının sektördeki durağanlığı azaltabileceğini belirtti. Krediye erişim zorluğu ve yüksek faiz oranları, yeni araçların satışını kısıtlıyor ve bu durum ikinci el araç pazarını da olumsuz etkiliyor. Şahin, faiz indirimi olasılığının düşük olduğunu, ancak böyle bir durumda pazarın hareketlenebileceğini ifade etti.

Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar: Renault ve Fiat

Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar arasında Renault ve Fiat ilk sırada yer alıyor. Özellikle yaşlı araç grubunda bu markalar öne çıkıyor. Ülkede 15 milyonun üzerinde araç bulunurken, bu araçların yaklaşık yüzde 5,5’i TOFAŞ’ın kuş serisi araçları. Ayrıca, yollarda 800 binin üzerinde Doğan, Şahin ve Kartal gibi araçlar bulunuyor. 10 yaşın üzerindeki araçların yüksek oranda satışa sunulması, alım gücünün düştüğüne ve ekonomik durumun aracın yaşını etkilediğine işaret ediyor.

Türkiye’de araç pazarında yaşlı araçların hakimiyeti

Otomotiv uzmanı Erol Şahin, Türkiye’de araç pazarında yaşlı araçların hakimiyetini ve yüksek faizlerin sektörü nasıl etkilediğini detaylandırdı. Alım gücünün düşük olması ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle, 10 yaşın üzerindeki araçların satışları ön planda. Bu durum, Türkiye'nin otomotiv piyasasında dikkat çekici bir trend oluşturuyor.