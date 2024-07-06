36 ilde ihracat artarken, 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İstanbul, 4 milyar doları aşan ihracatıyla liderliğini korurken, Trakya bölgesi de 1,1 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekti.

Bursa'nın yıldızı parladı

Sanayi şehri Bursa, otomotiv ve tekstil sektörlerindeki güçlü performansıyla Türkiye'nin ihracatına 8 milyar doların üzerinde katkı sağladı. Özellikle otomotiv endüstrisi, Bursa'nın ihracatının yarısını oluşturarak önemli bir rol oynadı.

Gıda sektörü ABD pazarını hedefliyor

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirmek için harekete geçti. 5 milyar dolarlık iddialı bir ihracat hedefi belirleyen sektör, New York'ta düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı'nda 37 firma ile yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Hububat ihracatı 5,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin hububat ihracatı, yılın ilk yarısında miktar ve değer bazında önemli bir artış gösterdi. Irak, ABD ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan ihracatla sektör, 5,9 milyar dolarlık bir başarıya imza attı.

Meyve-sebze ihracatında rekor artış

Meyve ve sebze mamulleri sektörü, 2024'ün ilk yarısında ihracatını yüzde 20 artırarak 1,3 milyar dolara yaklaştırdı. ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlara yapılan ihracat, sektörün başarısındaki en büyük etken oldu.

Demir-çelik sektörü zorlu bir dönemden geçiyor

Demir ve demir dışı metaller sektörü, küresel ekonomik zorluklara rağmen 6 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdi. Ancak sektör temsilcileri, yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek destek çağrısında bulundu.